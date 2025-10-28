El Govern inaugura dos 'escoletes' en Sant Antoni y Santa Eulària con plazas para 178 niños

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha inaugurado este martes las dos nuevas 'escoletes' de Sant Rafel --en el término municipal de Sant Antoni-- y Santa Eulària, con las que crean 178 plazas públicas para niños de 0 a 3 años.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y los alcaldes de Sant Antoni de Portmany, Marcos Serra, y de Santa Eulària des Riu, Carmen Ferrer, han asistido al acto de estreno de estos centros educativos, según ha informado la Conselleria en un comunicado.

Durante el acto, Vera ha destacado el compromiso del Govern con la ampliación de la oferta educativa del primer ciclo de educación Infantil, en el marco de la iniciativa de gratuidad para la etapa de 0 a 3 años.

Además, ha subrayado que estos dos nuevos centros están gestionados directamente por la Conselleria, con el objetivo de "garantizar la equidad y la calidad educativa desde los primeros años de vida".

La 'escoleta' de Sant Rafel cuenta con 67 plazas distribuidas en siete para niños de 0 a 1 año; 24 para 1 a 2 años, y 36 para 2 a 3 años. La construcción ha sido financiada con una ayuda de más de 844.000 euros otorgada por la Conselleria al Ayuntamiento de Sant Antoni, en una obra adjudicada por un importe superior a los 1,5 millones de euros.

En cuanto a la nueva 'escoleta' de Santa Eulària, dispone de 111 plazas: 21 para niños de 0 a 1 año; 36 para 1 a 2 años, y 54 para 2 a 3 años. El proyecto fue adjudicado por 3,57 millones de euros y ha contado con una subvención de casi 1,4 millones de euros de la Conselleria, en el marco de la línea de ayudas para la creación de plazas del primer ciclo de educación infantil.

Estas nuevas plazas se integran en el conjunto de más de 14.140 plazas del primer ciclo de educación Infantil que funcionan este curso 2025-2026, todas ellas incluidas en la gratuidad impulsada por el Govern desde el curso 2023-2024.