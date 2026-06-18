El Govern incorpora una unidad de drones a la campaña antincendios 2026 que enviarán imágenes en tiempo real

Presentación de los medios de la campaña antincendios 2026 en el aeródromo de Son Bonet. - CAIB

PALMA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presentado este jueves los equipos y medios que se desplegarán durante la campaña de 2026 de lucha contra los incendios forestales en Baleares, entre los que figurará una unidad de drones que podrán mostrar imágenes en directo de la evolución de los fuegos.

Este Grupo de Intervención de Drones (GID) de agentes de Medio Ambiente operará estas aeronaves de alta tecnología que, entre otras funciones, permiten detectar puntos críticos, puntos calientes y revisar los perímetros del incendio forestal.

Durante si intervención, Prohens ha explicado que la información georreferenciada y las imágenes de infrarrojo y del espectro visible se recibirán en directo en la Central de Comunicaciones de Incendios Forestales (CCIF) y en el puesto de mando avanzado.

"Esto permitirá facilitar al director técnico de la extinción (DTEX) información relevante para la toma de decisiones, especialmente durante la noche, cuando los medios aéreos no pueden volar", ha recalcado.

Durante el acto, Prohens ha puesto en valor el "gran trabajo" y el "compromiso" de todo el personal, al tiempo que ha destacado la capacidad de respuesta del operativo, con un modelo que permite movilizar recursos de forma "rápida y eficaz" entre islas según las necesidades de cada incendio.

Con todo, ha indicado que, aunque 2025 fue el segundo mejor año desde que existen registros en cuanto a superficie forestal quemada en Baleares --17 hectáreas afectadas y 82 incendios--, "no se puede bajar la guardia". En este sentido, ha lanzado un mensaje de "máxima prudencia y precaución" a toda la población en el uso del fuego y ha recordado que "más del 90 % de los incendios forestales tienen un origen humano".

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural mantiene su "solidez" para hacer frente a una nueva campaña, con 350 profesionales del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), del Servicio de Gestión Forestal y de los agentes de Medio Ambiente.

El Operativo Interinsular de Incendios Forestales (OIIF) dispondrá de cinco helicópteros, tres aviones --dos anfibios y uno de vigilancia y coordinación con cámaras de transmisión en tiempo real-- y dos aviones del Ministerio para la Transición Ecológica, incluído el Canadair, con base en Pollença.

Prohens también ha subrayado la "importante inversión" realizada por el Govern en la sustitución y renovación de material y maquinaria para que los bomberos forestales y los agentes de Medio Ambiente estén "plenamente preparados para poder realizar su tarea con mayor seguridad y eficiencia".

Así, ha reivindicado la adquisición de un total de 54 vehículos nuevos en solo dos años: 30 destinados a los agentes de Medio Ambiente y 24 al Ibanat. Con estas inversiones, de casi 2,5 millones de euros, el Govern trata de demostrar el "compromiso" para reforzar la capacidad de gestión y protección del territorio, al dotar a las plantillas de vehículos y maquinaria "adaptados a las necesidades actuales".

Cabe recordar que el Govern también ha puesto en marcha en esta legislatura el proyecto de renovación integral de la maquinaria agroforestal del Ibanat, dotado con más de 5,2 millones de euros financiados con fondos del impuesto del turismo sostenible.

Gracias a esta inversión, se han incorporado dos camionetas ligeras, una retroexcavadora, 60 unidades de maquinaria ligera, un remolque de dos ejes, tres minirretroexcavadoras, 13 remolques ligeros y cuatro tractores forestales de gran potencia.

Además, entre los meses de julio y octubre se incorporarán a toda esta nueva maquinaria cinco autobombas forestales todoterreno y dos camiones equipados con grúa, lo que supone una inversión adicional de más de tres millones de euros. Asimismo, ya está en pleno proceso de licitación la adquisición de los nuevos equipos de protección individual (EPI) para los bomberos forestales.

A la presentación realizada en el aeródromo de Son Bonet, además de Prohens, han asistido la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia M. Estarellas; el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet; la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, y el gerente del Ibanat, Tomeu Llabrés, junto con miembros del personal de emergencias del Govern, los Bomberos de Mallorca, los Bomberos de Menorca y los Bomberos de Palma.

Por su parte, Simonet ha insistido en el mensaje de que, a pesar de la mejora de los medios, la mejor herramienta para hacer frente a los incendios forestales es "la prevención".

En este sentido, ha recalcado que la Conselleria cerró 2025 con un balance histórico en cuanto a la gestión activa de la prevención de incendios forestales, con ayudas que han superado los tres millones de euros y que han permitido actuar sobre un total de 1.138 hectáreas en todo el archipiélago. "Superar por primera vez las 1.000 hectáreas gestionadas en un solo año es un hito histórico que demuestra que la prevención es una prioridad de este Govern", ha subrayado.

El conseller ha recordado que ya es una época de "alto peligro" de incendio forestal, un periodo que, como es habitual, empezó el 1 de mayo y se prolongará hasta el 15 de octubre en todas las Baleares. Durante estos meses, el operativo alcanza su despliegue máximo para hacer frente a cualquier emergencia en el territorio.

En este contexto, está totalmente prohibido hacer fuego en terreno forestal y a una distancia inferior a los 50 metros de este terreno, y es obligatorio disponer de autorización para cualquier quema agrícola a menos de quinientos metros de zona forestal. De momento, este año se han producido 28 incendios forestales, con 6,3 hectáreas afectadas.