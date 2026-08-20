El Govern incrementa el Servicio de Ayuda a Domicilio de Sant Lluís

Servicios sociales, manos persona mayor - CAIB

MENORCA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha ampliado el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para personas en situación de dependencia en Sant Lluís con 3.200 horas más respecto a las hasta ahora conveniadas con el Ayuntamiento.

Este aumento se traduce en 200 horas mensuales más desde el 1 de septiembre de 2026 y durante todo el 2027 y tiene un coste de 66.6500 euros, según ha destacado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en una nota de prensa.

Desde el Ejecutivo autonómico han explicado que este servicio está destinado a dar cobertura a las necesidades de apoyo y cuidados que precisa una persona en situación de dependencia cuando el beneficiario reside en su domicilio habitual.

La adenda firmada con el Ayuntamiento de Sant Lluís para ampliar el servicio contempla también la actualización del precio por hora, que se ha incrementado un 18 por ciento en el periodo de 2025-2027, en la que es la mayor subida de la historia.

El objetivo es dar estabilidad al servicio y que ello revierta en una mejor atención al usuario, ha destacado la Conselleria. El pasado mes de julio, 14 personas de Sant Lluís recibieron la prestación de servicio, de un total de 239 en Menorca.