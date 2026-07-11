El Govern informa a entidades sobre las ayudas para modernizar y ampliar la red de inclusión social

El Govern informa a entidades sobre las ayudas para moderanizar y ampliar la red de inclusión social - CAIB

PALMA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Bienestar Social, Marina Fiscaletti, se ha reunido esta semana con una treintena de entidades del tercer sector social de las cuatro islas para informarles de la convocatoria de subvenciones para inversiones en servicios de inclusión social.

Se trata de la primera convocatoria de estas características que se ha convocado en las Islas, según ha destacado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

Cuenta con dotación de 34 millones de euros para el periodo 2026-2035 y permitirá a las entidades del tercer sector adquirir, construir, reformar, rehabilitar o ampliar equipamientos destinados a la atención de personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social.

Los destinatarios finales son, por lo tanto, las personas en situación de vulnerabilidad, exclusión o aislamiento social, personas con dificultades de integración social o comunitaria, personas afectadas por adicciones, situaciones de pobreza, falta de vivienda, problemas de convivencia o urgencias sociales, entre otros.

Por islas, la convocatoria establece una distribución territorial de 26,5 millones de euros para Mallorca, 4,4 millones para Eivissa, 2,75 millones para Menorca y 309.400 euros para Formentera. Las entidades tienen hasta el 14 de diciembre de 2026 para poder presentarse.

Fiscaletti ha destacado que "la convocatoria es un paso importante en el refuerzo de la red de inclusión social de Baleares y en el apoyo a las entidades del tercer sector, que desarrollan una labor esencial en la atención de las personas más vulnerables".

La directora general y técnicos de la Conselleria se han reunido con Aemif, Amiticia, Aproscom Fundació, Asprom, Associació Espiral, Càritas Mallorca, Càritas Menorca, Cooperativa Jovent, Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat, Dany Cerebral Rehacier Illes Balears, Deixalles, Educaclown, Es Garrover, Estel de Llevant, Federació Salut Mental, FSJD Mallorca, Fundació Diagrama, Fundació Mallorca Integra, Fundació Asnimo, Fundació Esment, Fundació IRES, Fundació Intermedia, Fundació Monti-Sion Solidària, Fundació Natzaret, Fundació Patronat Joan XXIII, Fundació Respiralia, Fundació Tutelar Demà, Gira-sol, Intress, Naüm Son Roca, Projecte Home Balears, Sonrisa Médica y UNAC Balears.