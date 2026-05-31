El Govern informa a las entidades sociales de las subvenciones destinadas a paliar los efectos de la guerra de Irán

Reunión de la directora general de Bienestar Social, Marina Fiscaletti, con representantes de las entidades sociales. - CONSELLERIA DE FAMILIAS

PALMA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern se ha reunido con distintas organizaciones sociales que reparten alimentos y otros productos, para informarles de las subvenciones aprobadas por el Govern en el marco de las medidas extraordinarias para hacer frente a los efectos económicos derivados del conflicto en Irán y Oriente Próximo.

En concreto, al encuentro informativo han asistido la directora general de Bienestar Social, Marina Fiscaletti, y representantes del Banco de alimentos de Mallorca, Associació Tardor, Cruz Roja, Fundació Monti-Sión Solidària y Cáritas, según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado.

De los 15,3 millones de euros que contemplan las ayudas con finalidades sociales, 500.000 euros se destinarán a proyectos de garantía alimentaria. Es decir, de reparto de alimentos y productos de primera necesidad o comedores sociales.

Las ayudas del Govern para hacer frente a la crisis del conflicto en Irán y Oriente Próximo parten de la base que los conflictos internacionales generan "incertidumbre económica que repercute directamente en los hogares más vulnerables". Están ayudas, por lo tanto, tienen como destinatarios finales a familias en situación de vulnerabilidad, niños, jóvenes, personas mayores o personas con discapacidad, entre otros.

Cabe recordar que, además de estos 500.000 euros, en 2026 el Govern destinará a proyectos de garantía alimentaria más de 1,5 millones de euros, entre fondos propios del Govern y procedentes de la recaudación del 0,7 % del IRPF.