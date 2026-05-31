El Govern informa a las entidades sociales de las subvenciones destinadas a paliar los efectos de la guerra de Irán

Reunión de la directora general de Bienestar Social, Marina Fiscaletti, con representantes de las entidades sociales.
Reunión de la directora general de Bienestar Social, Marina Fiscaletti, con representantes de las entidades sociales. - CONSELLERIA DE FAMILIAS
Europa Press Islas Baleares
Publicado: domingo, 31 mayo 2026 13:34
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PALMA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern se ha reunido con distintas organizaciones sociales que reparten alimentos y otros productos, para informarles de las subvenciones aprobadas por el Govern en el marco de las medidas extraordinarias para hacer frente a los efectos económicos derivados del conflicto en Irán y Oriente Próximo.

En concreto, al encuentro informativo han asistido la directora general de Bienestar Social, Marina Fiscaletti, y representantes del Banco de alimentos de Mallorca, Associació Tardor, Cruz Roja, Fundació Monti-Sión Solidària y Cáritas, según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado.

De los 15,3 millones de euros que contemplan las ayudas con finalidades sociales, 500.000 euros se destinarán a proyectos de garantía alimentaria. Es decir, de reparto de alimentos y productos de primera necesidad o comedores sociales.

Las ayudas del Govern para hacer frente a la crisis del conflicto en Irán y Oriente Próximo parten de la base que los conflictos internacionales generan "incertidumbre económica que repercute directamente en los hogares más vulnerables". Están ayudas, por lo tanto, tienen como destinatarios finales a familias en situación de vulnerabilidad, niños, jóvenes, personas mayores o personas con discapacidad, entre otros.

Cabe recordar que, además de estos 500.000 euros, en 2026 el Govern destinará a proyectos de garantía alimentaria más de 1,5 millones de euros, entre fondos propios del Govern y procedentes de la recaudación del 0,7 % del IRPF.

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