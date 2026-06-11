El Govern informa a pymes industriales y de la construcción de las ayudas para paliar el impacto de la guerra. - CAIB

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Industria y Polígonos Industriales, con la colaboración de Pimem, ha celebrado este jueves una jornada informativa para dar a conocer las nuevas convocatorias de ayudas destinadas a compensar el impacto económico que el conflicto en Oriente Medio está teniendo sobre las empresas industriales y de la construcción.

Durante la sesión, celebrada en formato presencial y en línea, el director general de Industria y Polígonos Industriales, Alfons Gómez, ha presentado las dos líneas de ayudas impulsadas por el Govern para apoyar a autónomos y pequeñas y medianas empresas ante el incremento de costes derivados de la situación internacional.

Las convocatorias cuentan con una dotación global de diez millones de euros. Una de las líneas, dotada con ocho millones de euros, está destinada a compensar el incremento del precio de los combustibles y de las materias primas.

La segunda, con una dotación de dos millones de euros, tiene como objetivo ayudar a sufragar el sobrecoste del transporte de mercancías exportadas desde el archipiélago.

Las ayudas se tramitarán mediante un procedimiento ágil y con pago por anticipado para facilitar liquidez inmediata a las empresas afectadas.

Las empresas de Mallorca podrán recibir hasta 40.000 euros sumando ambas convocatorias, mientras que las cuantías máximas aumentan en el caso de Menorca, Eivissa y Formentera, puesto que se tiene en cuenta la doble y triple insularidad. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto del 15 al 30 de junio de 2026.