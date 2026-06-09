El Govern informa al sector industrial y de construcción de ayudas para paliar el impacto de la guerra en Oriente Medio - CAIB

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Industria y Polígonos Industriales del Govern ha celebrado una jornada informativa para dar a conocer las nuevas convocatorias de ayudas destinadas a compensar el impacto económico que el conflicto en Oriente Medio está teniendo sobre las empresas industriales y de la construcción de Baleares.

La sesión, celebrada en formato híbrido -presencial y en línea-, ha contado con la participación del director general de Industria y Polígonos Industriales, Alfons Gómez, que ha presentado las dos líneas de ayudas impulsadas por la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía para apoyar a autónomos y pequeñas y medianas empresas industriales ante el incremento de costes derivados de la situación internacional.

Durante la jornada se han explicado las características de las dos convocatorias, que cuentan con una dotación global de diez millones de euros.

Una de las líneas, dotada con ocho millones de euros, está destinada a compensar el incremento del precio de los combustibles y de las materias primas. La segunda convocatoria, con una dotación de dos millones de euros, tiene como objetivo ayudar a sufragar el sobrecoste del transporte de mercancías exportadas desde Baleares.

Las ayudas se tramitarán mediante un procedimiento ágil y con pago por adelantado, de forma que las empresas podrán recibir la ayuda una vez concedida sin tener que esperar a la justificación final de todos los gastos. El objetivo es facilitar liquidez inmediata a las empresas afectadas por el incremento de costes derivado de la situación internacional.

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el próximo 15 de junio y permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026. Las empresas de Mallorca podrán recibir hasta 40.000 euros sumando ambas convocatorias, mientras que las cuantías máximas aumentan en el caso de Menorca, Eivissa y Formentera, al tener en cuenta la doble y triple insularidad.

Estas ayudas forman parte del paquete de medidas extraordinarias impulsado por el Govern para paliar los efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Medio y proteger la actividad económica y el tejido empresarial de Baleares.