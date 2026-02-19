El Govern inicia la consulta pública previa del nuevo decreto de control de calidad de la edificación

Construcción edificios - CAIB

PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha iniciado la consulta pública previa para la elaboración del decreto que regulará el control de la calidad de la edificación y la actividad de las entidades y laboratorios de calidad en el ámbito autonómico.

Desde la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad han destacado que se trata de una demanda del sector y que atiende a la necesidad de actualizar el marco normativo vigente desde 1994.

El objetivo de la iniciativa es recabar la opinión de personas interesadas en la materia, colegios profesionales, entidades del sector y organizaciones relacionadas, en el marco del procedimiento ordinario de elaboración normativa.

El nuevo decreto pretende actualizar y armonizar el marco reglamentario vigente, adaptándolo a los cambios normativos y a las necesidades detectadas en el sector de la edificación, dado que se trata de una norma autonómica de hace más de 30 años.

Según han argumentado, desde la aprobación del Decreto 59/1994, de 13 de mayo, por el que se regula el control de calidad de la edificación, se han producido modificaciones sustanciales en el contexto técnico y normativo.

Por ejemplo, la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, el Código Estructural y la reglamentación europea sobre productos de construcción, que establecen nuevas exigencias en materia de control, ejecución y verificación de las obras.

Así, el decreto definirá el programa de verificación aplicable a las entidades y laboratorios que operan en Baleares, así como el objeto, ámbito de aplicación e instrumentos de control. También regulará sus obligaciones y el régimen aplicable a estas entidades.

REFUERZO DE CONTROLES DE CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN

Esta norma tiene como principales objetivos garantizar la calidad de las obras de edificación, homogeneizar los procedimientos de control en el ámbito autonómico, así como proporcionar a los técnicos una guía operativa clara y actualizada.

También busca reforzar el control y seguimiento de la actividad de los laboratorios y entidades de control, dotar a la Administración de un instrumento normativo moderno, adaptado a la realidad insular, y actualizar el marco vigente desde 1994.

En conjunto, han subrayado, la propuesta busca ordenar, homogeneizar y reforzar el sistema de control de calidad en la edificación; elevar el nivel de garantía en las fases de proyecto, ejecución y verificación final; y asegurar la fiabilidad de los ensayos y comprobaciones técnicas.

Como ejemplos prácticos, tendrá una incidencia importante en los controles en obra de los materiales que se utilizan para las estructuras de los edificios, como el hormigón armado, el acero o la madera.

Del mismo modo, incidirá en los controles de los materiales que garantizan la impermeabilidad de las cubiertas y aquellos que sirven para aislar térmicamente los edificios para garantizar el confort en el interior de estos.