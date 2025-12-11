El Govern inicia la eliminación de una planta potencialmente invasora en el Gorg Blau - CAIB

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha iniciado la erradicación de la planta 'Nicotiana glauca', conocido popularmente como tabaco de jardín, localizada en el Gorg Blau, dentro del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana.

La intervención se ha puesto en marcha después de detectar una población de esta especie alóctona en la zona máxima inundable, junto a las casas de Almallutx, según ha informado la Conselleria en nota de prensa.

Aunque esta planta no está catalogada como especie tóxica invasora en Baleares, si está reconocida como una de las plantas con mayor potencial invasor, debido a sus propiedades alelopáticas y a su alta capacidad de dispersión.

Los técnicos del Paraje Natural y del Servicio de Protección de Especies del Govern han determinado que la población detectada --que ocupa aproximadamente una hectárea-- podría haberse visto favorecida por la falta de inundaciones en los últimos años derivada de la sequía.

Para evitar que la 'Nicotiana glauca' se expanda hacia otras zonas y para proteger el ecosistema, se ha planificado una actuación específica y manual, dado que al ubicarse dentro del embalse no se pueden utilizar herbicidas y que el terreno contiene restos arqueológicos.

En este sentido, la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal se ha puesto en contacto con el Consell de Mallorca y con los responsables de la excavación arqueológica para garantizar la protección del yacimiento durante los trabajos. También se ha informado a Emaya, ya que la zona se encuentra dentro del perímetro inundable.

Desde la Conselleria han informado que este arusto perenne, procedente de Sudamérica, es capaz de inhibir la germinación de otras especies y de desplazar la vegetación autóctona. Además, es resistente a la sequía y no es consumida por el ganado, puesto que contiene alcaloides.

Las tareas, que consisten en cortar y retirar la planta sin remover el suelo, se prolongarán, previsiblemente, hasta el primer trimestre de 2026.

La Conselleria ha recordado que la colaboración ciudadana es clave para la detección precoz de posibles plantas invasoras. Las incidencias se pueden comunicar a través de la aplicación móvil gratuita Línea Verde - Cofib, en la web www.lineaverdecofib.es, en el teléfono 902 193 768, o contactando con el Servicio de Protección de Especies y el Servicio de Espacios Naturales.