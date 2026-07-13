El Govern inicia el plan piloto de movilidad laboral sostenible en Calvià para fomentar el transporte colectivo

Archivo - Mateo niega una saturación generalizada en el transporte público: "Hay sobrepresión en determinadas líneas y horarios" - CAIB - Archivo

PALMA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha iniciado el Plan Piloto de Movilidad Laboral Sostenible en Calvià para mejorar el transporte colectivo, con un refuerzo del servicio de autobús del TIB en la zona y otras medidas de iniciativa privada para reducir los desplazamientos.

Lo han presentado este lunes los consellers de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, así como el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, y representantes del sector hotelero.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, el plan se lleva a cabo con la colaboración del Ayuntamiento de Calvià y las asociaciones hoteleras de diferentes zonas del municipio.

Esta iniciativa, pionera y que se enmarca en las medidas del Pacto Social por la Sostenibilidad, ha incluido un estudio de movilidad laboral con encuestas al personal de las empresas hoteleras, que muestra que más de la mitad de los trabajadores utiliza el transporte público para ir al trabajo.

El plan piloto, que se incluye en un paquete más amplio de actuaciones del Govern de mejora del transporte público, tiene como finalidad establecer un marco de actuación orientado a fomentar formas de desplazamiento más sostenibles, seguras y eficientes en los trayectos al trabajo.

Asimismo, pretende impulsar la colaboración entre administraciones públicas, empresas, asociaciones empresariales y trabajadores, favoreciendo una gestión coordinada de la movilidad dentro del municipio de Calvià. El Govern estudiará la posible extensión del plan a otros municipios de forma progresiva.

Los objetivos principales son el ahorro de desplazamientos, el acortamiento de los trayectos, la utilización de opciones más sostenibles para reducir la movilidad motorizada, la disminución de los impactos ambientales producidos por los desplazamientos al trabajo y la reducción del consumo energético y el nivel de congestión circulatoria.

También se prevé que contribuya a reducir el número de accidentes, mejorar la salud de las personas y la calidad del aire, garantizar la equidad en el acceso al puesto de trabajo y reducir los gastos que generan los desplazamientos.

TRES BUSES DEL TIB MÁS Y AUMENTO DE USUARIOS

El plan de movilidad laboral se ha puesto en marcha este año en Calvià con un estudio para analizar los hábitos de desplazamiento de los trabajadores del sector hotelero del municipio e identificar medidas que permitan mejorar la oferta de transporte público.

El estudio, elaborado a partir de 376 encuestas a trabajadores de 24 establecimientos hoteleros, señala que el 51,1 por ciento de los trabajadores utiliza el transporte público para acudir a su puesto de trabajo y el 43,6 por ciento lo hace diariamente en autobús.

Las conclusiones de este análisis han servido de base para continuar adaptando el servicio a las necesidades detectadas. Según ha explicado la Conselleria, se han incorporado tres autobuses para reforzar la línea 104 que conecta Magaluf con Palma.

Concretamente, se han incorporado dos vehículos que han ampliado el servicio desde el mes de junio, con un aumento de las frecuencias de hasta intervalos de entre 10 y 15 minutos durante gran parte del día. Este refuerzo se ha completado con un tercer vehículo a principios de julio.

Los primeros resultados confirman una evolución positiva del servicio, ha destacado la Conselleria. Así, las expediciones del TIB en esta línea han aumentado un 17,2 por ciento respecto del mes de mayo y la demanda ha crecido, con un 8,7 por ciento más de usuarios (23.000 más, hasta lograr un total de más de 285.000).

También ha permitido reducir a la mitad la necesidad de incorporar refuerzos puntuales de autobús, lo que evidencia, según el Ejecutivo, una mejor adecuación de la oferta a la demanda registrada.

NUEVO APARCAMIENTO EN SANTA PONÇA

El Govern instará un aparcamiento seguro para bicicletas y patinetes eléctricos en la plaza de Santa Ponça, uno de los principales puntos de intercambio del municipio, para facilitar la combinación de los desplazamientos en bicicleta o patinete con el TIB.

En concreto, el aparcamiento seguro facilitará la combinación con las líneas 103 Santa Ponça-Palma, 106 El Toro-Palma, 107 Es Capdellà-Palma, 122 Port d'Andratx-Santa Ponça, 123 Santa Ponça-Cas Català, 131 Santa Ponça-Banyalbufar y A11 Peguera-Aeropuerto. Está previsto instalarlo entre finales de este año y principios de 2027.

MEDIDAS POR PARTE DE LOS HOTELES

La Conselleria ha destacado que ya hay algunos hoteles que están poniendo en marcha buenas prácticas, en el marco de este plan piloto de movilidad laboral.

Entre las iniciativas, se facilitan o se aplican las medidas siguientes como alternativa al uso del vehículo privado y para fomentar una movilidad más sostenible: gestión del coche compartido, gestión del aparcamiento de empresa y desplazamiento en transporte público.

En el caso de compartir vehículo privado, se facilita aparcamiento siempre que sea posible y se habilitan igualmente aparcamientos para bicicletas y patinetes con puntos de carga.

Muchos establecimientos han incorporado políticas para facilitar el uso del transporte público colectivo, adaptando horarios para compatibilizar con las conexiones disponibles e implantando la jornada continua cuando es posible, lo cual permite adaptar la jornada laboral a las necesidades personales y familiares para el personal de los departamentos administrativos.

De forma excepcional y en algunos departamentos que así lo permiten en determinadas épocas del año, se apuesta por el teletrabajo con el fin de evitar los colapsos circulatorios y reducir el tiempo de los desplazamientos.

Al margen de esas buenas prácticas, algunos establecimientos ofrecen una ayuda económica al personal que comparte su vehículo; o estabelcen un servicio externo de transporte mediante un autobús lanzadera con recogida en Juaneda Miramar, Ocimax y plaza de España, para facilitar el acceso al centro de trabajo.