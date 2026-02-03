El Govern inicia trámites para aprobar el Plan de Gestión Natura 2000 Norte de Ibiza y el de Uso del Parque de Es Trenc

Archivo - Parque Natural Maritimoterrestre Es Trenc - Salobrar De Campos. - CAIB - Archivo

IBIZA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, ha iniciado los procedimientos administrativos para la aprobación del Plan de Gestión Natura 2000 Norte de Ibiza y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural Marítimo-Terrestre Es Trenc-Salobrar de Campos.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, ambas resoluciones se han publicado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) y activan los trámites de consulta pública previa para incorporar aportaciones de la ciudadanía y de los agentes implicados.

Según ha explicado el conseller del ramo, Joan Simonet, la renovación y actualización de estos instrumentos es un compromiso del Govern con la conservación de los valores naturales y con la gestión ambiental. "Abrir los procesos a la participación pública es fundamental para asegurar que las medidas que se adopten sean eficaces, compartidas y adaptadas a la realidad socioambiental de nuestro territorio", ha indicado.

En cuanto al Plan de Gestión Natura 2000 Norte de Ibiza, Simonet ha subrayado que se trata de una actuación prioritaria para reforzar la Red Natura 2000 en Ibiza con medidas que permitan preservar hábitats y especies de interés comunitario y que compatibilicen la conservación con actividades tradicionales y usos sostenibles.

Por otra parte, sobre el PRUG del Parque Natural Marítimo-Terrestre Es Trenc-Salobrar de Campos, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha destacado que este instrumento es esencial para establecer con claridad los usos y criterios de gestión de "uno de los espacios naturales más emblemáticos de Mallorca y para equilibrar la protección de sus valores ecológicos con el uso público".

La publicación de la documentación correspondiente en el Portal de Transparencia y Participación Ciudadana del Govern y el inicio de los respectivos trámites de consulta pública previa tienen el objetivo de que entidades, sectores y ciudadanía puedan hacer aportaciones antes de formular los proyectos de decreto.

"La participación y la colaboración con los distintos actores sociales y científicos enriquecen los procesos normativos y refuerzan las decisiones del Govern", ha añadido Torres, recordando que "con estos dos procesos, avanzamos hacia una planificación ambiental más abierta, rigurosa y adaptada a los retos de conservación y gestión actuales".

Simonet ha afirmado que siguen impulsando la actualización de los instrumentos de gestión de los espacios naturales protegidos del archipiélago y reforzando la preservación de la biodiversidad y la implicación social en la toma de decisiones ambientales.

Cabe recordar que estos procesos se suman a los ya iniciados y que están en fase de redacción en otros ámbitos de alto valor ambiental y ecológico, como los del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera y el Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera, entre otros.