El Govern insiste en el adelanto de elecciones generales por la "situación insostenible" del Gobierno de Sánchez

Archivo - El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en rueda de prensa
Archivo - El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en rueda de prensa - CAIB - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 29 mayo 2026 13:07
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PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha insistido en reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque inmediatamente elecciones ante la "situación insostenible" de su Ejecutivo.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz ha considerado que la "única vía posible" es la de convocar elecciones y "dar la palabra a los ciudadanos españoles".

También ha confirmado que en caso de que se celebraran elecciones generales este año, la hoja de ruta del Govern de Marga Prohens y la previsión de que las elecciones autonómicas sean en mayo de 2027 seguiría sin cambios.

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