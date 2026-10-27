El Govern inspecciona todas las granjas de la empresa denunciada por los animalistas sin detectar incidencias

Gallinas en el interior de una de las granjas denunciadas.- ARDE

PALMA, 27 (EUROPA PRESS)

El Govern inspeccionó la semana pasada todas las granjas de la empresa denunciada ante la Fiscalía por dos entidades animalistas, Avícola Son Perot, y no detectó ninguna incidencia reseñable.

Lo ha dicho el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, al ser preguntado al respecto por la diputada del PSIB Malena Riudavets en el pleno del Parlament de este martes.

"La semana pasada, tras recibir un primer vídeo diciendo que eran imágenes grabadas en la granja de Maribó, enviamos inspectores a granjas de todo el grupo, sin incidencias detectables, no como en las imágenes, Se ha abierto un expediente e investigación, pero no sé cómo está, los técnicos están valorando la veracidad de estas imágenes", ha señalado Simonet.

Lo mismo sucedió, según la versión del conseller, en la segunda de las granjas denunciadas la semana pasada, la de Es Caparó. "Sin incidencias remarcables", ha sintetizado.

El conseller ha considerado que no le corresponde a él "juzgar antes de hora unos hechos que deben valorar los funcionarios" que aplican la normativa" y ha acusado a la socialista de dar por cierta toda la información hecha pública por Arde y Satya Animal.

"¿Usted ya sabe si los hechos denunciados son verídicos?, ¿ya ha analizado la normativa y la veracidad de las pruebas? Si es así, me avise y la incorporaremos a la investigación", ha ironizado.

Riudavets, por su parte, le ha afeado a Simonet que la ley de macrogranjas aprobada esta legislatura "no impide que se sigan instalando" este tipo de explotaciones, como a su parecer prueba el proyecto para levantar una nueva granja en Son Brau de 80.000 gallinas y que este fin de semana provocó una protesta vecinal.