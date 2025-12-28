Govern intensifica lucha contra chárteres náuticos irregulares y supera en 2025 el récord de expedientes sancionadores

Servicio de vigilancia del litoral balear - CAIB

PALMA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear, a través de la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo, ha intensificado la lucha contra la chárteres náuticos irregulares y ha superado en 2025 el récord de expedientes sancionadores.

En una nota de prensa, la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha informado que en el marco de la campaña de control de 2025, y hasta mediados de diciembre, se han incoado 162 expedientes sancionadores por infracciones relacionadas con el alquiler de embarcaciones de recreo en el conjunto de las Baleares, además de dos expedientes sancionadores por infracciones de la normativa de ordenación del transporte marítimo de las Islas.

De los 162 expedientes vinculados al alquiler de embarcaciones, 95 corresponden a infracciones leves, 63 a infracciones graves y cuatro a infracciones muy graves. Del total, 114 expedientes ya han sido finalizados, mientras que 48 permanecen abiertos en diferentes fases de tramitación.

En cuanto al origen de las actuaciones, 116 expedientes se han iniciado a partir de actas o denuncias formuladas por la Guardia Civil o por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Los 46 expedientes restantes se han incoado a partir de inspecciones realizadas por los técnicos de la Dirección General, tanto de carácter documental como a bordo de las embarcaciones.

Asimismo, hasta mediados de diciembre, permanecen pendientes de iniciar 56 actas, denuncias e informes ya recibidos. Las sanciones propuestas en el inicio de los 162 expedientes sancionadores ascienden a un importe total de 471.600,01 euros.

Estos datos consolidan la tendencia al alza registrada en los últimos años y refuerzan la línea de trabajo del Govern para erradicar prácticas irregulares que comprometen la seguridad marítima y la protección del medio marino. La intensificación de las actuaciones permite detectar, sancionar y prevenir actividades de chárter que no cumplen los requisitos legales o que vulneran la normativa vigente.

En paralelo, Ports de les Illes Balears avanza en el despliegue del nuevo servicio de vigilancia, inspección y control del litoral, concebido para reforzar la seguridad y el control de usos en el entorno costero, con especial atención al seguimiento de la actividad náutica y recreativa.

El servicio se articula a través de una flota específica de embarcaciones de vigilancia, apoyada por personal inspector habilitado y por un sistema de coordinación centralizado, lo que permite incrementar la capacidad de detección de infracciones, mejorar la presencia preventiva en el litoral y reforzar la actuación frente a prácticas irregulares, especialmente en periodos de mayor actividad náutica, como la temporada estival.