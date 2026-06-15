El Govern intercambiará estudios con el Observatorio del Alquiler sobre el mercado de Baleares

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo (der), y el presidente de la Fundación Alquiler Seguro, Antonio Carroza (izq), firman un convenio de intercambio de datos sobre el mercado del alquiler de vivienda. - CAIB

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad y la Fundación Alquiler Seguro, impulsora del Observatorio del Alquiler, han firmado este lunes un convenio para el intercambio de información y estudios sobre el mercado de la vivienda de alquiler en Baleares.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el acuerdo, sin contraprestación económica, prevé el intercambio de información estadística y estudios específicos, así como la posibilidad de desarrollar investigaciones conjuntas sobre la evolución de los precios, la oferta y la demanda de vivienda en alquiler, las características del parque residencial y otros indicadores relevantes para la definición de políticas públicas.

Esta colaboración se enmarca en el Observatorio de la Vivienda de Baleares, impulsado por la Conselleria como instrumento de referencia para el análisis y seguimiento del sector residencial en la comunidad autónoma.

Para su puesta en marcha, la Dirección General de Vivienda y Arquitectura ha firmado ya convenios con organismos como la Agencia Tributaria de Baleares (ATIB) y el Instituto de Estadística de Baleares (Ibestat). Asimismo, trabaja de forma conjunta con otras entidades como el Instituto Cartográfico y Geográfico de Baleares (Icgib), entre otros.

El acuerdo permitirá además incorporar nuevas herramientas de análisis y mejorar la disponibilidad de datos sobre el comportamiento del mercado de la vivienda en las Islas.