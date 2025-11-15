El Govern invertirá 4,6 millones de euros en crear un gemelo digital de Baleares para monitorizar y hacer simulaciones

La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante su intervención en el Foro de Inteligencia Artificial del PP de Baleares. - PP

PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado este sábado la adjudicación del proyecto para generar un gemelo digital de Baleares por un valor de 4,6 millones de euros, un proyecto pionero que supondrá "una representación virtual del territorio que ayudará a monitorizarlo en tiempo real".

El gemelo digital también permitirá simular escenarios, predecir acontecimientos y gestionar en tiempo real ámbitos como las emergencias, los recursos hídricos o los flujos turísticos, al incorporar progresivamente la gestión del transporte, la energía o los residuos, según ha explicado el PP en un comunicado.

"Es un proyecto innovador, necesario y ambicioso, que situará a Baleares en la vanguardia tecnológica y ayudará a garantizar el bienestar tanto de los residentes, como de los visitantes", ha afirmado la presidenta.

El anuncio se ha hecho durante la conclusión del Foro de Inteligencia Artificial organizado por el PP, una jornada celebrada este sábado en el ParcBit dedicada a la Inteligencia Artificial y su aplicación en las políticas públicas y la innovación empresarial.

El acto ha contado con la participación de representantes institucionales, empresas tecnológicas y la Universitat de les Illes Balears (UIB), y ha incluido la ponencia 'IA, cuestión de presente', a cargo del ejecutivo de la consultora Gartner, Manuel Torres.

También ha habido una mesa redonda sobre gobernanza, poder, decisión y responsabilidad en el uso de la IA, con los representantes de Turistec Dolores Ordóñez, APSL Antoni Aloy, el Instituto de IA de la UIB Xavier Varona y el Ayuntamiento de Calvià Isabel Bonet, moderada por Miquel Cardona (IB Digital).

"Son tiempos apasionantes, de cambios constantes. La inteligencia artificial ya no es ciencia ficción: es ciencia, es realidad y es oportunidad. Ante esto, Baleares no se quedará mirando y saldrá a liderar", ha expresado Prohens en su discurso.

CONVERTIR A BALEARES EN UN "POLO DE ATRACCIÓN" DE LA INNOVACIÓN

Durante su intervención, la presidenta ha presentado una batería de medidas e inversiones destinadas a consolidar Baleares como un referente en "innovación y tecnología".

Entre ellas, ha destacado la multiplicación por seis de la inversión en robots que tramiten expedientes y documentos, hasta los cinco millones de euros, para "agilizar la Administración y ganar eficiencia" o los cuatro millones de euros para ampliar la red de sensores y consolidar el Territorio Balear Inteligente, con datos en tiempo real para "mejorar la toma de decisiones".

También ha destacado los dos millones de euros para poner en marcha el Centro de Supercomputación e Inteligencia Artificial de Baleares, en colaboración con la UIB y situado en el ParcBit.

Además, Prohens ha anunciado el Plan de Atracción y Fidelización de Empresas y Talento del ParcBit, con una inversión sin precedentes de 62 millones de euros para convertir el parque tecnológico en "un auténtico polo de innovación mediterráneo".

El plan incluye viviendas de alquiler para investigadores y trabajadores, la recuperación de solares para nuevas empresas y la modernización de infraestructuras.

También ha destacado la reforma del CentreBit Menorca --con 5,8 millones de euros-- y la creación del nuevo CentreBit Ibiza, que ya acoge empresas y contará con un espacio adicional de 2.000 metros cuadrados.

"El Govern construye un espacio balear de innovación presente en todas las islas, para convertir a Baleares en el polo de innovación del Mediterráneo", ha afirmado.

En el ámbito económico, la presidenta ha anunciado las medidas de apoyo a las empresas tecnológicas e innovadoras, como la ampliación de la línea de ayudas a la innovación para pequeñas y medianas empresas, que no se convocaba desde 2018, hasta los 8,3 millones de euros, un incremento del 124% respecto al presupuesto inicial.

Asimismo, habrá una línea de avales a través de la sociedad de garantía recíproca ISBA de cinco millones de euros para financiar proyectos innovadores o la creación de los primeros préstamos participativos en Baleares, dotados con tres millones de euros, para financiar proyectos emprendedores de base tecnológica.

Prohens ha resaltado la reforma fiscal impulsada por el PP, actualmente en tramitación parlamentaria, que amplía el régimen fiscal de Baleares con una deducción del 45% al Impuesto sobre sociedades para actividades de I+D+i.

"El Govern pone todas las herramientas al alcance para que Baleares sean un laboratorio de ideas innovadoras, con libertad y colaboración publicoprivada", ha remarcado.

Por eso ha defendido que no hay innovación "sin iniciativa privada" y ha afirmado que el modelo del Govern es "trabajar juntos, sin dogmas ni ideologías", con la meta de "construir el futuro".

La presidenta ha subrayado que Baleares han sido "siempre un lugar de vanguardia, primero en turismo y después en sostenibilidad". De este modo, ha alegado que ahora toca que también deben serlo en tecnología e innovación, por lo que ha reafirmado el compromiso del Govern y del PP de convertir esta etapa en "la legislatura de la innovación, de la transformación digital y de la inteligencia artificial".

"El Govern no quiere una innovación desconectada de la sociedad, sino útil, práctica y al servicio de la gente que levanta cada día estas islas, porque si algo define el proyecto del PP es mirar el futuro con valentía y con ambición, para transformar las islas", ha concluido.