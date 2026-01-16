El Govern invierte cerca de un millón de euros en la mejora del matadero de Ciutadella

Matadero de Ciutadella - CAIB

MENORCA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha visitado este viernes el matadero municipal de Ciutadella, para revisar el resultado de las obras de mejora financiadas por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, que han supuesto una inversión total de 998.645 euros.

La actuación ha permitido modernizar las instalaciones y reforzar los sistemas de tratamiento de residuos con el objetivo de reducir el impacto ambiental y garantizar un funcionamiento más sostenible.

Durante la visita, Fernández ha destacado que esta inversión es una muestra clara del compromiso del Govern con la modernización de las infraestructuras del sector primario y con la protección del medio ambiente. Además, ha asegurado que son unas obras necesarias para adaptar las instalaciones del matadero a la normativa ambiental en materia de gestión de residuos.

En este sentido, ha subrayado que "apostar por instalaciones más eficientes no solo mejora las condiciones de trabajo, sino que también garantiza una gestión responsable de los residuos que genera la actividad ganadera".

Desde el Govern han explicado que una parte de la inversión, concretamente 136.379 euros, se ha destinado a la mejora del sistema de tratamiento de la sangre y subproductos del matadero. Este residuo presenta una elevada carga contaminante si se vierte sin tratamiento previo, por lo que la nueva instalación permitirá reducir de forma significativa su impacto sobre la red de saneamiento y la depuradora municipal. "Era una actuación necesaria para evitar desequilibrios en el sistema de depuración y avanzar hacia un modelo más respetuoso con el entorno", ha señalado el director general.

El resto del presupuesto se ha dedicado a la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales, diseñada para tratar los vertidos generados durante el sacrificio de diferentes especies (bovina, ovina, porcina, aviar y conejos). El sistema incorpora procesos avanzados de tamizado de sólidos, separación de grasas y tratamiento biológico, y también un sistema de deshidratación de fangos.

Según Fernández, "esta infraestructura sitúa al matadero de Ciutadella en un nivel óptimo de cumplimiento ambiental y mejora sustancialmente la calidad de los vertidos".

El director general ha recordado que el matadero de Ciutadella es una infraestructura estratégica para el sector ganadero de Baleares. En 2024 se sacrificaron 75.773 animales en estas instalaciones, cifra que representa el 21,26 por ciento del total de sacrificios registrados en el conjunto del archipiélago. "Hablamos de uno de cada cinco animales sacrificados en Baleares, lo que pone de manifiesto la importancia de este matadero, especialmente para Menorca", ha remarcado.

Durante la visita, Fernández ha analizado junto a la regidora de Ciutadella cuáles son los próximos pasos y las inversiones necesarias para garantizar un mejor rendimiento en el funcionamiento diario del matadero. Asimismo, también se han tratado las medidas para mejorar la eficiencia económica de la instalación, una mejora que, de manera indirecta, también beneficiaría al sector.

Fernández ha concluido afirmando que "invertir en este tipo de proyectos es invertir en el futuro del sector primario", y ha añadido que el objetivo es "compatibilizar la actividad ganadera con la sostenibilidad ambiental, garantizando infraestructuras modernas, eficientes y adaptadas a las exigencias actuales".