El Govern invita al GOB y a Terraferida a participar en el Pacto por la Sostenibilidad en una reunión con Cabrer

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, se reúne con el GOB y Terraferida - CAIB

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha invitado al GOB y a Terraferia a participar en las mesas de trabajo en las que se desarrolla la Agencia de Transición del Pacto por la Sostenibilidad.

Lo ha hecho en una reunión este lunes con el presidente del GOB, Joan Moranta; la vicepresidenta de la entidad, Tonina Siquier; la representante de Terraferida, Maria Orts, y la economista Cati Torres, según ha informado la Conselleria en una nota de prensa.

Durante el encuentro, Cabrer ha explicado a las entidades que la Dirección General de Diálogo Social y Transición Económica ya ha analizado e integrado las más de 1.000 propuestas ciudadanas que GOB y Terraferida entregaron al Govern el pasado mes de septiembre.

Asimismo, ha valorado positivamente el encuentro y ha destacado la voluntad del Govern de dar continuidad a las aportaciones recibidas. En este sentido, ha inivatado a ambas organizaciones a participar en las futuras mesas de trabajo del Pacto Social y Político para la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental de Baleares, en las que está previsto abordar algunas de las propuestas planteadas por las entidades.

Durante la reunión, el director general de Diálogo Social y Transición Económica, José Antonio Caldés, ha explicado la metodología de trabajo del Pacto por la Sostenibilidad y ha informado sobre las reuniones mantenidas este año con los agentes sociales y económicos para avanzar en el despliegue de la Agenda de Transición.

Los representantes del GOB han aportado el documento en el que exponen su visión sobre el futuro de las Islas. Según la Conselleria, las entidades se han comprometido a hacer llegar a la Dirección General de Diálogo Social y Transición Económica las aportaciones recogidas en la Asamblea Ciudadana por el Clima.