El Govern inyecta un millón de euros al Ibanat para reforzar la prevención contra los incendios. - CAIB

PALMA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El último Consejo de Dirección del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Baleares (Fogaiba) ha autorizado la concesión de una ayuda directa de un millón de euros al Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) para dar continuidad a las actuaciones previstas en el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales (PAIF).

De esta manera, se consolida la estrategia de gestión activa de los bosques que el Govern desarrolla de forma sostenida para reducir el riesgo de incendios forestales, según ha explicado en nota de prensa la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

La subvención permitirá llevar a cabo actuaciones de gestión forestal preventiva, como la creación de fajas y áreas de prevención de incendios; la realización de trabajos de selvicultura preventiva; la gestión de árboles afectados por desastres naturales y otros fenómenos adversos; la recuperación de cultivos en zonas abancaladas, y la redacción de los instrumentos de planificación forestal de las fincas públicas de Binifaldó y Menut, en el término municipal de Escorca.

Estas actuaciones forman parte de la planificación ordinaria del Govern en materia de prevención de incendios forestales y responden a una estrategia continuada de gestión activa del territorio forestal, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de los bosques, mejorar su estado de conservación e incrementar la capacidad de respuesta ante un eventual incendio.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural y presidente del Fogaiba, Joan Simonet, ha destacado que la prevención forestal es un trabajo que no puede improvisarse. "Requiere planificación, inversión sostenida y actuaciones durante todo el año para que nuestros bosques lleguen al verano en las mejores condiciones posibles", ha afirmado.

Simonet ha añadido que cada hectárea gestionada, cada faja de prevención y cada actuación de selvicultura preventiva contribuyen a proteger el patrimonio natural y a incrementar la seguridad de las personas. "Esta ayuda nos permite seguir desplegando una planificación que da resultados y refuerza la capacidad del archipiélago para prevenir los incendios forestales", ha añadido.

El Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales 2026 prevé actuar sobre 681,4 hectáreas de terreno forestal.

Además, también incluye el mantenimiento de 25,6 kilómetros de caminos forestales, la creación de nuevos puntos de agua y la realización de distintos trabajos de selvicultura preventiva destinados a reducir la carga de combustible vegetal y limitar el riesgo de propagación de los incendios forestales.

El Ibanat es el organismo encargado de ejecutar buena parte de estas actuaciones preventivas sobre el territorio forestal de las Islas.

La concesión directa de esta ayuda queda justificada por el interés público de las actuaciones y por el papel que desempeña el Ibanat como entidad pública especializada en la gestión del medio natural, la prevención y extinción de incendios forestales y la conservación de los espacios naturales protegidos.

Esta nueva inversión se enmarca en una política continuada de prevención y gestión forestal impulsada por el Govern, según han destacado.

De hecho, en 2025 se alcanzó un récord histórico, con 1.138 hectáreas de superficie forestal gestionada, la cifra más elevada registrada nunca en actuaciones preventivas en el archipiélago.