El Govern lanza una ayuda de 100.000 euros para evitar la desaparición de negocios por jubilación

El Govern lanza una ayuda de 100.000 euros para facilitar la cesión de negocios por jubilación. - CAIB

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha publicado una nueva subvención de 100.000 euros destinada a promover la continuidad de empresas y facilitar la cesión de negocios por jubilación.

Esta ayuda tiene como principal objetivo evitar el cierre de negocios viables por la jubilación del propietario, según ha indicado este lunes en un comunicado la Conselleria.

Así, gracias a la iniciativa, autónomos o propietarios de microempresas podrán subvencionar los trámites administrativos de la cesión, y la posterior modernización del negocio.

Esta lunes, el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha presentado la subvención en uno de los negocios que busca relevo en Palma, la mercería La Veneciana.

"Damos un paso más en los procesos de cesión. Hasta ahora ofrecíamos asesoramiento y acompañamiento a través del programa 'Ibrelleu' de la ADRBalears, pero ahora añadimos estas ayudas que suponen destinar 100.000 euros para facilitar cesiones exitosas, y evitar el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo", ha explicado.

La directora general de Empresa, Autónomos y Comercio, Maria Antònia Sansó, y la directora gerente de la ADRBaleares, Silvia Delgado, también han asistido a la presentación.

La convocatoria contempla dos líneas, la primera destinada a financiar las actuaciones y gastos derivados de la transmisión de la propiedad del negocio, y la segunda para financiar estrategias de modernización basadas en la tecnología digital, mejora de la gestión y la comunicación, entre otros.

Los beneficiarios, que podrán conseguir hasta 12.000 euros, deben tener un comercio, una empresa de servicios o una industria en las Islas y desarrollar la actividad de manera presencial.

Además, los negocios deben tener una antigüedad mínima de quince años, y la causa de la transmisión tiene que ser la jubilación o deceso del propietario, o el riesgo de desaparición de la empresa. Las ayudas pueden solicitarse hasta el día 24 de agosto.

Las personas que hayan solicitado asesoramiento a la ADRBaleares a través del programa 'Ibrelleu' obtendrán más puntos, así como los negocios emblemáticos.

'Ibrelleu', que forma parte del Plan de Relevo de Negocios, ha atendido un total de 340 usuarios, de los cuales 140 son cedentes, es decir, propietarios que desean ceder su negocio por diferentes motivos.

Los 200 restantes son personas emprendedoras. Además, cabe destacar que durante este tiempo un total de 15 empresas se han cedido gracias a 'Ibrelleu', y que actualmente existen unos 20 procesos de cesión en marcha.