El Govern lanza una campaña para informar a los visitantes sobre los proyectos financiados con el ITS - CAIB

PALMA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha puesto en marcha una campaña informativa para informar a los visitantes sobre los proyectos financiados con los fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS).

La acción comunicativa va dirigida a las federaciones de alojamiento y establecimientos hoteleros del archipiélago, ha informado la Conselleria en un comunicado.

Su objetivo es habilitar un canal de colaboración público-privada que permita a los visitantes conocer "con nitidez y rigor" la finalidad del impuesto que abonan durante su estancia, así como el destino exacto de los fondos recaudados.

Para ello, la nueva web incorpora un apartado de descargas con materiales didácticos y divulgativos en cuatro idiomas (catalán, castellano, inglés y alemán) que incluyen fichas informativas de cada uno de los proyectos aprobados y ejecutados.

Los materiales informativos ya estarán a disposición de todas las patronales y establecimientos para su libre descarga e implantación en las recepciones y espacios comunes a las puertas de la temporada estival.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha considerado que este tipo de acciones demuestra que el Govern "cumple escrupulosamente con el compromiso de rendir cuentas y aportar la máxima transparencia en la gestión del impuesto".

"A través de esta acción, ofrecemos al sector unas herramientas útiles y rigurosas para resolver dudas y certificar a los clientes el impacto positivo de su aportación. No gobernamos sumando cifras de turistas, gobernamos para que cada euro que aporta el turismo se devuelva multiplicado en forma de bienestar para el residente", ha dicho.