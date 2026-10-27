El Govern lanza una nueva convocatoria de ayudas para proyectos artísticos

El Govern lanza una convocatoria de ayudas para proyectos artísticos - CAIB

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Industrias Culturales de Baleares (ICIB), ente adscrito a la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes del Govern, ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas destinadas a proyectos artísticos.

La resolución por la cual se convocan estas subvenciones ha sido publicada este martes en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), según ha informado la Conselleria en un comunicado.

La convocatoria cubre todos los ámbitos artísticos salvo el sector audiovisual, cuya línea específica de ayudas fue lanzada el pasado mes de septiembre.

Su objetivo principal es incentivar la creatividad, la profesionalización y la proyección del tejido cultural de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera.

La resolución contempla seis modalidades orientadas a responder a las distintas dinámicas de creación, producción, edición y exhibición del sector, entre ellas las artes escénicas, la música, las artes visuales, el mundo editorial, los pódcasts y la programación cultural.

El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto durante 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOIB. En cumplimiento de la normativa administrativa, la tramitación debe realizarse de manera obligatoria por vía telemática a través de la sede electrónica de la CAIB.

Los proyectos subvencionados dispondrán de márgenes de ejecución que se extienden hasta el 30 de septiembre de 2027 en la mayoría de las modalidades y hasta el 30 de junio de 2028 en el caso del sector editorial.