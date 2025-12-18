El Govern lanza un nuevo curso gratuito sobre inteligencia artificial dirigido a cineastas y artistas visuales

Foto adjunta por la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

El Instituto de Industrias Culturales de Baleares (ICIB) y el centro de formación OFF Escac han abierto este jueves las inscripciones para una formación especializada en el uso de la inteligencia artificial dirigido principalmente a cineastas, creativos y artistas visuales.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, el curso explorará la naturaleza de los distintos modelos generativos para integrar nuevos flujos de trabajo en los diferentes procesos artísticos de esta disciplina.

Tiene el objetivo de aprovechar el potencial estético y creativo de la inteligencia computacional y el compromiso de optimizar el sistema productivo del territorio dentro de este mismo sector.

Los alumnos de la formación entrarán en contacto con programas de última generación, como Gemini, Topaz, Suno.ai o ElevenLabs. Además de aprender a crear prompts avanzados y eficaces para el uso de estas herramientas, podrán aplicar los conocimientos adquiridos en la creación de su trabajo final, un proyecto audiovisual que integre el uso de IA en alguna de las distintas fases del proceso creativo.

La directora gerente del ICIB, Diana de la Cuadra, ha explicado que el curso "responde a la necesidad de acompañar a los profesionales del audiovisual en un momento de transformación" en el que las nuevas herramientas de IA "están cambiando por completo su manera de trabajar".

Además, ha puntualizado que más allá de ofrecer un programa especializado y alineado con las demandas reales del sector, "esta es una apuesta para los creadores baleares del futuro".

El curso se desarrollará de la mano del profesional especializado en la materia Ake Mora en las instalaciones del CEF entre el 10 y el 27 de febrero. La matricula está disponible en la web de OFF Escac hasta el 31 de diciembre, con el previo pago de una fianza que será devuelta al finalizar la formación. Las plazas del programa son limitadas.

La iniciativa de OFF Escac está financiada por el Ministerio de Cultura, por el ICAA y por Fondos Next Generation de la Unión Europea.