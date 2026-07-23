El Govern licita el contrato de conservación de los amarres y estructuras submarinas de los puertos de Mallorca

Archivo - Puerto de Pollença. - CAIB - Archivo

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a Puertos de Baleares (Ports IB) que inicie el expediente de contratación del servicio de conservación integral de los sistemas de amarre y las estructuras submarinas de los puertos de gestión directa de Mallorca.

El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, ha detallado que el importe total del contrato será de casi 1,9 millones de euros y el periodo inicial de ejecución durará dos años, aún así el valor estimado del contrato llega a los 3,9 millones de euros, si se tienen en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones previstas.

El contrato permitirá reforzar el mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras portuarias gestionadas directamente por Ports IB, ente público dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua.

El objetivo es garantizar el "correcto funcionamiento, la seguridad y la conservación" de las instalaciones mediante inspecciones programadas y actuaciones adaptadas a las necesidades de cada puerto.

La contratación se dividirá en tres lotes, organizados por zonas geográficas. El primero comprenderá los puertos e instalaciones de la zona Ponent de Mallorca, entre ellos el puerto de Andratx, el puerto de Sóller, Sant Elm, Banyalbufar, Estellencs, Cala Lladó, Sa Dragonera y Valldemossa.

El segundo lote abarcará la zona sudeste de Mallorca e incluirá Porto Cristo, Portocolom, Portopetro, Cala Figuera, la Colònia de Sant Jordi, S'Estanyol y la rampa des Vedat. El tercer lote corresponderá a la zona nordeste y comprenderá el Port de Pollença, Cala Rajada, Cala Bona, Es Barcarès, S'Oberta, Formentor y los amarres de gestión directa de la Colònia de Sant Pere.

Los trabajos incluirán la sustitución de los elementos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas de amarre, así como inspecciones periódicas destinadas a detectar posibles desperfectos y anticipar las reparaciones. En el puerto de Sóller también se contempla el montaje y desmontaje anual del pantalán destinado a las embarcaciones en tránsito.

El servicio incorporará, además, actuaciones de reflotamiento y salvamento de embarcaciones, limpieza y retirada de objetos del fondo marino, colocación de balizamientos y extracción de elementos que puedan afectar al calado y a la navegación.

También se podrán ejecutar reparaciones puntuales en muelles y sustituir o instalar anillas, cornamusas, escaleras, defensas y otros elementos de amarre que requieran medios subacuáticos o marítimos. Asimismo, se incluyen pequeñas obras destinadas a adaptar las instalaciones a la normativa vigente, mejorar su funcionamiento y reforzar la seguridad.