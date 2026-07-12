El Govern licita la redacción del proyecto de sustitución y mejora de la red general de saneamiento de Santa Eulària - CAIB

PALMA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua) ha publicado la licitación del contrato de servicios para la redacción del proyecto de sustitución y mejora de la red general de saneamiento en alta de Santa Eulària des Riu.

El contrato sale a licitación con un presupuesto base de 387.200 euros, que se financiará con fondos procedentes del canon de saneamiento, y tendrá un plazo de ejecución de un año, según ha informado la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua en una nota de prensa.

La red general de saneamiento en alta de Santa Eulària des Riu cuenta con 12 estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) que se extienden casi transversalmente desde los núcleos turísticos de Siesta (es Puig d'en Fita) hasta Cala Llenya, pasando por la propia Santa Eulària, s'Argamassa y es Canar.

Estas estaciones impulsan las aguas residuales desde diversos puntos de la zona costera del municipio hacia los colectores generales y, desde estos, hasta la depuradora de Santa Eulària, con una capacidad de diseño de 14.000 metros cúbicos al día.

La mayor parte de estas instalaciones fue construida hace unos 25 años y, pese a haber recibido actualizaciones mecánicas, eléctricas y de obra civil, su estado general de conservación, junto con la evolución prevista de la población residente y flotante, hace necesaria la renovación del conjunto del sistema para optimizar su funcionamiento y aumentar la garantía del servicio.

El proyecto analizará el estado actual y definirá las actuaciones que deberán llevarse a cabo en las dos estaciones de bombeo de la zona del río, sa Punta, Tres Torres, ses Estaques, s'Argamassa, Argamassa Park, es Canar, Coral, Port des Canar, Cala Llenya y la EBAR General, así como en los dos tramos del colector general de la carretera de es Canar y en las conducciones asociadas a cada estación.

Esta mejora dará solución a los episodios de olores que aparecen de manera puntual en zonas como la carretera de es Canar y dotará a las estaciones de bombeo de equipos de reserva de entrada automática y suministro eléctrico de respaldo, que garantizarán su funcionamiento en caso de cortes del suministro eléctrico.

Como base para el diseño, el adjudicatario elaborará un estudio de población y caudales sectorizado para la cuenca asociada a cada estación de bombeo.

La Conselleria ha destacado que este proyecto da continuidad a las mejoras en esta planta y sus elementos anexos, cuyo nuevo emisario fue finalizado en 2025, cuando se retiró del fondo del mar la antigua tubería de uralita.

Cabe recordar que en esta planta se ha puesto en marcha la reutilización de parte de su efluente a través de la balsa de Sa Rota, también desde 2025, y actualmente se están instalando nuevas bombas para el centrifugado de fangos, la reducción de residuos y la mejora de su sistema de desodorización.

La renovación del sistema de saneamiento en alta que se inicia con esta contratación supone un nuevo paso, de mayor alcance, en la modernización del conjunto de las infraestructuras, ha subrayado el Govern.

Las ofertas podrán presentarse por vía electrónica, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, hasta las 15.00 horas del próximo 24 de julio.