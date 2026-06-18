El Govern mejora la capacidad hidráulica del torrente de Puntarró en Maó

Torrente de Puntarró, en Maó. Menorca - CAIB

MENORCA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha visitado este jueves las actuaciones de mantenimiento y mejora ejecutadas en el torrente de Puntarró, en el término municipal de Maó, una intervención que forma parte del programa de conservación y mantenimiento de torrentes que el Govern desarrolla de manera periódica con el objetivo de garantizar la capacidad hidráulica de los cauces y reducir el riesgo de inundaciones.

En concreto, Lafuente ha destacado que en el torrente de Puntarró se han ejecutado trabajos de limpieza y mejora en un tramo de 453 metros, con actuaciones centradas en la eliminación de cañaverales de gran desarrollo, la retirada de rizomas, la limpieza del cauce y de los márgenes, así como la retirada de vegetación invasora y de ejemplares que crecían dentro del propio lecho del torrente.

En este sentido, ha subrayado que estos trabajos dan continuidad a intervenciones anteriores ya realizadas en el mismo torrente, avanzando aguas arriba del tramo ya acondicionado, y permiten recuperar progresivamente las condiciones hidráulicas originales y mejorar su funcionalidad.

Lafuente ha explicado que durante el mes de mayo también se han ejecutado actuaciones de mantenimiento en otros puntos de la red de torrentes de Menorca, como el torrente de Son Granot, el torrente de Sa Mina-Talis, el torrente de Sa Cànova, así como diversas intervenciones en el torrente urbano de Es Mercadal, con trabajos de reposición y mejora de muros de piedra seca y marés y tareas de limpieza en el entorno de las instalaciones deportivas.

Finalmente, el conseller ha hecho hincapié en la importancia de realizar actuaciones como la del torrente de Puntarró, por su relevancia hidráulica y ambiental, así como la necesidad de continuar con el mantenimiento periódico de los torrentes para garantizar la seguridad y la conservación de los espacios naturales.