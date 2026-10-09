El Govern modifica un proyecto de investigación financiado con el ITS para ampliar su alcance

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha otorgado este viernes la validación a la modificación del proyecto 'Fomento de la investigación' (ITS2023-086), financiado con cargo al Plan Anual 2023 del Impuesto del Turismo Sostenible (ITS) y dotado con un importe de cinco millones de euros.

Esta modificación responde a una solicitud de la Conselleria de Educación y Universidades para optimizar la ejecución económica del proyecto, ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

El ajuste principal consiste en reordenar la distribución de gastos entre el eje I (Recursos humanos) y el eje II (Infraestructuras científico-técnicas) para adecuar los recursos al grado real de ejecución de las anualidades 2024 y 2025, así como reprogramar las previsiones para el ejercicio 2026.

Asimismo, la modificación aprobada por el Ejecutivo autonómico permite incorporar nuevos gastos elegibles en los programas de promoción de la formación de doctorandos y de contratación de técnicos de apoyo a la investigación, lo que posibilitará actualizar al alza el número final de investigadores y personal técnico beneficiario en la comunidad autónoma.