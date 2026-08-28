El Govern modificará el decreto de las comisiones de igualdad para ampliar sus funciones

Archivo - EL portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern - CAIB - Archivo

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado este viernes la modificación del decreto que regula la Comisión de Igualdad y la Comisión Técnica de Seguimiento del Plan de Igualdad de la CAIB con el objetivo de actualizar su funcionamiento y reforzar las políticas de igualdad.

Según ha señalado el portavoz del Govern, Antoni Costa, en rueda de prensa posterior al Consell de Govern, la modificación ampliará las competencias de la Comisión Técnica en materia de prevención y actuación ante el acoso sexual y por razón de sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género.

Asimismo, con el fin de reforzar el seguimiento del protocolo de prevención y actuación ante estos supuestos de acoso y del plan de igualdad, también se ha establecido que las reuniones ordinarias de la Comisión Técnica incluyan en su orden del día información sobre el estado de ejecución de las acciones previstas.

La nueva regulación permitirá la participación de las personas responsables de igualdad o de las unidades de igualdad, con voz y sin voto, para mejorar la coordinación. Asimismo, la Comisión Técnica será consultada en la tramitación de normas de función pública.

El decreto adapta también la composición de las comisiones para garantizar una representación paritaria entre la Administración y el personal, independientemente de la representación sindical resultante de futuras elecciones.

Por último, se establece que la Comisión de Igualdad deberá reunirse al menos una vez al año, mientras que la Comisión Técnica mantendrá un mínimo de dos reuniones anuales.