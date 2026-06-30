El Govern moviliza 3,8 millones de euros para impulsar nuevos proyectos de economía circular en Baleares

El conseller Alejandro Sáenz de San Pedro y el director general Diego Viu. - CAIB

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, ha lanzado dos nuevas líneas de ayudas para impulsar economía circular por valor de 3,8 millones de euros.

El conseller del ramo, Alejandro Sáenz de San Pedro, y el director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, han presentado las subvenciones, que ayudarán a empresas y entidades de la economía social a desarrollar proyectos que consuman menos recursos, generen menos residuos y mejoren su competitividad.

La convocatoria destinada a empresas y agrupaciones empresariales cuenta con un presupuesto de 2,4 millones de euros, de los que 1,3 millones proceden del programa Feder 2021-2027 y 1,1 millones del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

La segunda convocatoria, dirigida a cooperativas y otras entidades de la economía social, está dotada con 1,4 millones de euros, financiados a partes iguales por el programa Feder y el ITS.

Las subvenciones cubren todas las fases de los proyectos de economía circular, desde la investigación, el desarrollo y la innovación hasta los estudios de viabilidad y la ejecución de nuevas iniciativas o de líneas de mejora sobre proyectos ya existentes.

En concreto, se financiarán actuaciones orientadas a reducir el consumo de materias primas vírgenes mediante la reutilización de materiales y subproductos; impulsar el ecodiseño para alargar la vida útil de los productos, facilitar su reparación y mejorar su reciclabilidad; y reforzar la gestión de los residuos con nuevas infraestructuras y sistemas que favorezcan la reutilización y el reciclaje de calidad. Las actuaciones destinadas al tratamiento y regeneración de aguas residuales quedan excluidas de la convocatoria.

Sáenz de San Pedro ha destacado que la mejor manera de gestionar un residuo es evitar que se genere y ha asegurado que estas subvenciones "quieren convertir la sostenibilidad en una oportunidad para que las empresas sean más competitivas, innovadoras y eficientes".

Para adaptarse a la dimensión de cada iniciativa, las convocatorias contemplan dos modalidades de financiación. Por un lado, hay una línea acogida al régimen de minimis, que puede subvencionar hasta el 80 por ciento de la inversión y, por otro lado, otra amparada en el Reglamento europeo 651/2014, destinada a proyectos de mayor envergadura relacionados con la investigación, la protección ambiental y la reutilización y el reciclaje de residuos.

Cada proyecto podrá recibir hasta 700.000 euros en las categorías de investigación y ejecución de proyectos, mientras que los estudios de viabilidad podrán obtener hasta 25.000 euros.

Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva y solo se financiarán los proyectos que alcancen una puntuación mínima de 50 puntos y cumplan los requisitos de impacto ambiental y económico establecidos en las bases.

Entre los gastos subvencionables destacan la incorporación de maquinaria y equipamientos, la aplicación de tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data o el blockchain, así como los gastos de personal y de servicios especializados necesarios para ejecutar los proyectos.

Las dos convocatorias se publicaron en el BOIB el jueves 25 de junio. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 26 de agosto y toda la tramitación se realizará de forma telemática a través del portal de Economía Circular del Govern.