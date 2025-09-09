El Govern y el Movimiento Europeo conmemoran los 40 años de la adhesión de España a la UE con un acto en Palma

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear y el Consell de Baleares del Movimiento Europeo han presentado este martes el acto de conmemoración de los 40 años de la firma del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Europea, que tendrá lugar el próximo 18 de septiembre en el Auditorium de Palma y que contará con la participación del expresidente del Gobierno Felipe González, el político Miquel Roca y el excomisario europeo Abel Matutes, tres figuras clave en la Transición y en el proceso de integración de España en Europa.

La jornada, presentada por la directora general de Relaciones Institucionales y con el Parlament, Xisca Ramis, y el vocal del Consell de Baleares del Movimiento Europeo, Josep Pons, será también un homenaje a Félix Pons, político mallorquín y expresidente del Congreso de los Diputados, en el 15º aniversario de su fallecimiento.

El Govern y el Movimiento Europeo han unido ambas conmemoraciones por la relación directa entre la trayectoria de Pons y aquel momento histórico.

El programa incluye dos coloquios, uno de ellos retrospectivo sobre la evolución de España desde 1985, y otro centrado en la figura de Félix Pons, con la participación de compañeros y amigos que compartieron con él vida política y personal.