El Govern niega que el borrador de carrera profesional del sector público instrumental excluya a trabajadores

PALMA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha negado este lunes que el último borrador sobre la carrera profesional para el sector público instrumental suponga modificaciones más restrictivas para dejar fuera a parte del sector.

En un comunicado, la Conselleria que dirige Catalina Cabrer ha desmentido las acusaciones del sindicato CCOO en esta cuestión.

La Conselleria ha señalado que la propuesta remitida por la Administración contiene los mismos criterios que se utilizaron a la hora de realizar el encuadre extraordinario de la carrera profesional del personal funcionario y del personal laboral del ámbito de los servicios de la Comunidad Autónoma.

Asimismo, tampoco es cierto que el borrador excluya a trabajadores de entidades como la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia, la Fundación Banco de Sangre y Tejidos, la Fundación S'Estel, la Fundación BIT e IdISBa.

Igual que se hizo con el encuadre extraordinario, quedan fuera los servicios prestados en fundaciones jurídico-privadas que no tengan el carácter de administración institucional, en sociedades mercantiles públicas y los prestados en el ámbito privado.

En este sentido, la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha añadido que continuará trabajando para encontrar el máximo consenso en la negociación de la carrera profesional para el sector público instrumental (SPI). Para este jueves, han avanzado, se ha convocado la Mesa Sectorial del Sector Público Instrumental.