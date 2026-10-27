El Govern niega colapso en urgencias y acusa al PSIB de señalar "episodios puntuales como si fuera la norma"

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha negado que las urgencias de los hospitales de Baleares estén colapsadas y ha acusado al PSIB de querer "desacreditar" el sistema sanitario "señalando episodios puntuales como si fueran la norma".

Lo ha dicho en la sesión de control al Govern en el pleno de este martes al ser preguntada por las diputadas de Més per Menorca y del PSIB Joana Gomila e Irantzu Fernández, respectivamente.

Sobre las urgencias, la consellera ha remarcado que hay más actividad y que "se mantienen los tiempos de demora". En concreto, en lo que va de año se han registrado 6.000 urgencias de mayor gravedad más que todas las que hubo en 2023.

Por su parte, la menorquinista ha lamentado que no se han reducido las listas de espera, ni para consultas con especialistas ni para intervenciones quirúrgicas, en muchas especialidades en el Hospital Mateu Orfila.

En su respuesta, García ha insistido en que ha aumentado la demanda y ha hecho referencia también al impacto de la huelga nacional de médicos y en la falta de profesionales.

"El objetivo con las listas de espera es reducir la demora y no estaremos contentos mientras un paciente espere por un problema de salud", ha añadido.