El Govern niega contactos con AEW y asegura que no habrá ninguna reunión: "No tenemos nada que hablar con ellos"

PALMA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha asegurado este viernes que la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, no se reunirá con ningún representante de AEW, el fondo que tenía previsto comprar los pisos de Metrovacesa. "No tenemos nada que hablar con ellos, no son parte interesada", ha afirmado Costa en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

Antoni Costa ha explicado, en relación a un contacto entre un representante de AEW cuando Vidal todavía no era consellera, que al filtrarse su nombre como futura responsable de Vivienda, entidades y empresas, entre ellas el fondo, contactaron para pedirle reuniones. El portavoz ha explicado que no se sabe cómo, el fondo consiguió el teléfono de Vidal y la llamó personalmente.

En todos los casos, ha añadido, emplazó a contactar con los responsables de la conselleria porque ella ni siquiera había sido nombrada. El representante del fondo solicitó una reunión para las próximas semanas, pero el conseller ha asegurado que esta reunión no se producirá, a pesar de que se ha reiterado una petición. Según Costa, el fondo ya no es parte interesada en el proceso.

El portavoz ha insistido en que la operación se ha revertido "porque el Govern no está dispuesto a seguir con una operación que suponía un perjuicio para las arcas públicas".

Sobre un informe del Ibavi que cifraba el perjuicio en unos 500.000 euros si los pisos se destinaban a alquiler en vez de a venta, frente a los 10 millones de los que se hablaba este jueves, el conseller ha añadido que falta tener en cuenta el IVA y el coste de las reformas que había que hacer, por lo que el perjuicio sería mayor.

Antoni Costa ha añadido que el Ejecutivo no tendrá inconveniente en que Marta Vidal comparezca en el Parlament, como ha pedido el PSIB.

El portavoz ha insistido en que "no se entiende" que un Govern en funciones se empeñara en la firma de una operación que suponía un gran perjuicio para las arcas públicas. "Miembros del anterior Govern tendrán que dar explicaciones adicionales de por qué querían hacer esta operación con sobrecostes y deprisa y corriendo y sin informes jurídicos que avalasen la compra con criterios técnicos", ha concluido.