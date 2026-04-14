El Govern niega que EspaiSalut dificulte el acceso a citas médicas: "Es el futuro, aunque nos cueste adaptarnos"

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha negado que EspaiuSalut, el nuevo punto digital de acceso a toda la información y las gestiones sanitarias, dificulte el acceso a las citas médicas.

Así se ha expresado este martes en el pleno del Parlament la consellera de Salud, Manuela García, después de que la diputada socialista Irantzu Fernández haya alertado acerca de las problemáticas de esta plataforma de reciente creación.

"EspaiSalut es el futuro, aunque a todos inicialmente nos cuesta adptarnos a una nueva tecnología", ha defendido la consellera, quien se ha puesto a disposición de toda la ciudadanía para resolver cualquier duda acerca de su funcionamiento.

Desde que se puso en marcha, ha asegurado García, la nueva aplicación ya ha registrado 100.000 descargas.