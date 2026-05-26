El Govern niega que hayan asumido la "agenda ultra" de Vox y carga contra el PSIB: "Ustedes tienen la agenda Plus Ultra"

Archivo - La consellera de la Presidencia y Administraciones Públicas del Govern de les Illes Balears, Antònia Maria Estarellas, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha defendido los acuerdos con Vox, ha negado que hayan asumido su "agenda ultra" y ha cargado contra el PSIB tirando de ironía.

"No gobernamos con ultras, los que hacen la agenda Plus Ultra son ustedes", le ha espetado a la diputada socialista Teresa Suárez haciendo referencia a la reciente imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La socialista ha considerado que los tres primeros años de la legislatura han estado "basados en la mentira". "Prometieron un gobierno en solitario y gobernar para todos, pero han dejado atrás a mucha gente y ejecutan la agenda ultra de Vox. Han convertido a Baleares en el laboratorio de la vergüenza", ha dicho.

Estarellas ha asegurado estar "satisfecha" con el hecho de que el Govern "ha demostrado que se puede gobernar en solitario con estabilidad, coherencia y diálogo".

"No hemos dejado a nadie atrás y hemos hecho todo lo posible por mejorar el día a día de la gente, sin cruzar líneas rojas y sin traicionar nuestro programa", ha proseguido.

La también vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico ha subrayado que, aunque Vox ha sido su socio prioritario a lo largo de la legislatura, también han llegado a acuerdos con otros grupos parlamentarios.

"Gobernar en solitario supone llegar a acuerdos, pero nosotros no gobernamos con ultras, los que hacen la agenda Plus Ultra son ustedes", ha ironizado.

El de Zapatero no ha sido el único caso judicial que se ha aireado durante esta pregunta, dado que la socialista le ha echado en cara el hecho de que el jefe de gabinete de Prohens tenga que declarara este mismo martes como investigado por el caso del chofer de la presidenta.

"Están cada día más nerviosos y hacen un relato para intentar tapar sus vergüenzas y traspasarlas. Usted acusan, dan por hecho una serie de hechos y lo normal es esperar a que la justicia diga lo que está bien y lo que está mal", ha respondido Estarellas.