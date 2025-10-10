El Govern no descarta acometer mejoras en la autovía del aeropuerto de Ibiza para evitar inundaciones

Calles inundadas, a 30 de septiembre de 2025, en Ibiza, Islas Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press

IBIZA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern no descarta la posibilidad de acometer mejoras en la autovía del aeropuerto de Ibiza después de las graves inundaciones que, al carecer de desagües, sufre cuando llueve de forma intensa.

Así lo ha dicho la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

A preguntas de los periodistas, Estarellas ha recordado que tras las inundaciones de hace una semana se adoptaron este jueves medidas "extraordinarias".

En relación a la autovía al aeropuerto, inundada el pasado 30 de septiembre, la consellera ha considerado "totalmente inconcebible" que la vía no cuente con un sistema de desagües.

Ahora mismo, ha apuntado, se está en fase de postemergencia, momento en el que deben realizarse las valoraciones pertinentes con el fin de evitar nuevas incidencias.