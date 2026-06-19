El Govern no se involucrará en la decisión sobre cuántos vehículos podrán entrar en Mallorca por ley

Archivo - Línea continua ya pintada en la Vía de Cintura en dirección Andratx. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern no se involucrará en la decisión sobre cuál es el límite de coches que pueden entrar en Mallorca cada verano, una determinación que, en el caso de aprobarse la ley que tramita el Parlament, quedará únicamente en manos del Consell insular.

Lo ha dicho el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern en el que se ha dado el visto bueno a la toma en consideración y la consecuente tramitación de la proposición de ley de regulación de afluencia de vehículos en Mallorca.

Preguntado si el Govern tiene una estimación del techo de vehículos que pueden circular por la isla que debería fijar el texto legislativo, Costa ha dejado la decisión en manos exclusivas del Consell de Mallorca.

"El Govern quiere respetar la autonomía de cada consell insular. La ley viene del Consell de Mallorca y quien gestionará la entrada de vehículso es el Consell de Mallorca. Y será, si se aprueba la ley, quien implantará el límite que considere conveniente", ha dicho.

Tampoco ha dado detalles --porque él representa al Govern y no al Parlament, ha alegado-- acerca de los plazos de la tramitación, aunque ha confiado en que la ley esté aprobada a finales de 2026 para que pueda entrar en vigor la siguiente temporada turística.

En cualquier caso, ha reiterado que el Ejecutivo "comparte la filosofía de la ley" y que la ve "con buenos ojos", también el hecho de que se vaya a tramitar por la vía de urgencia.