El Govern no prevé aprobar una ley para que el concebido no nacido cuente como miembro de la unidad familiar

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern no tiene previsto aprobar esta legislatura una ley como la que ha sacado adelante la Comunidad de Madrid para que el concebido no nacido cuente como miembro de la unidad familiar.

Así lo ha afirmado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern tras ser preguntado por el anuncio del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar una ley nacional en este sentido.

"Se aplicaría en Baleares, solo faltaría", ha asegurado, aunque ha indicado que la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia no ha hecho un análisis sobre la necesidad de aplicar una ley de este tipo en Baleares.