El Govern no prevé complementar las pensiones, como reclama la ILP registrada en el Parlament

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern no tiene previsto en los presupuestos autonómicos incluir un complemento a las pensiones de Baleares, tal y como reclama la iniciativa legislatura popular (ILP) registrada en el Parlament.

Así lo ha afirmado el portavoz del Ejecutivo y también conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, tras ser preguntado por si el Govern apoya esta ILP.

Esta iniciativa propone un complemento autonómico para las pensiones que no llegan al salario mínimo interprofesional en las Islas.

Costa ha subrayado que las pensiones son una competencia estatal y que, a pesar de que las comunidades autónomas pueden complementarlas, ninguna autonomía lo hace. "No prevemos en los presupuestos un complemento de este tipo", ha dicho.