El Govern y la ONCE refuerzan la atención temprana a menores de entre cero y seis años con discapacidad visual

El Govern y la ONCE renuevan su convenio para atender a menores con ceguera o discapacidad visual grave. - CAIB

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia y la ONCE han firmado un nuevo convenio para reforzar la atención temprana a menores de entre cero y seis años con ceguera o discapacidad visual grave en Baleares.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el nuevo acuerdo actualiza el convenio anterior y da continuidad a la colaboración entre ambas entidades, iniciada en 2019, para garantizar una atención especializada a los menores con diagnóstico o pronóstico de ceguera o déficit visual grave.

En virtud del convenio, el Servicio de Valoración y Atención Temprana (SVAP) continuará derivando a la ONCE a los menores que requieran una intervención específica adaptada a sus necesidades.

La atención se desarrolla mediante un modelo centrado en la familia, que fomenta la participación activa de los padres y se lleva a cabo en los entornos habituales del menor, como el domicilio, el centro educativo o la comunidad.

En la actualidad, el SVAP mantiene 30 casos activos derivados a la ONCE correspondientes a menores de hasta seis años con ceguera o discapacidad visual grave. La colaboración garantiza que estos niños reciban atención especializada desde las primeras etapas de su desarrollo, así como acompañamiento y orientación para sus familias.

Además, el convenio refuerza la coordinación entre los profesionales de ambas entidades, facilita el asesoramiento especializado en discapacidad visual y establece mecanismos de trabajo conjunto para el seguimiento de los casos.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, que ha firmado este martes el acuerdo junto al delegado territorial de la ONCE en Baleares, José Antonio Toledo, ha destacado que la detección y la intervención precoz durante los primeros años de vida son "determinantes para favorecer el desarrollo de los niños y ofrecer a las familias el apoyo que necesitan desde el primer momento".