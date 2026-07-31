El Govern pagará 5,8 millones en indemnizaciones por una sentencia urbanística vinculada a Roca Llisa

Archivo - EL portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern - CAIB - Archivo

EIVISSA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear pagará 5,8 millones de euros en concepto de indemnización por una nueva sentencia urbanística vinculada a la urbanización Roca Llisa, de Eivissa.

Según ha recordado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, el Ejecutivo ya ha abonado más de 380 millones de euros como consecuencia de varias sentencias urbanísticas vinculadas a la aplicación de la Ley 4/2008, popularmente conocida como Ley Carbonero, mientras que todavía están pendientes varios litigios en los que se le reclaman hasta 210 millones de euros en compensación por la desclasificación de suelos urbanos.

En concreto, en el caso de Roca Llisa ya son casi 46 millones de euros correspondientes a 13 sentencias.

El Consell de Govern de este viernes ha aprobado así conceder al conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, la autorización previa para aprobar el expediente de ampliación de crédito que ha solicitado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad por un importe de 5,8 millones para atender el pago de la indemnización derivada de la ejecución de la Interlocutoria número 33/2026, de 9 de marzo, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares en la pieza de ejecución 07/2025, que dimana del PO 696/2018, promovido por las entidades Bel Air Country Club, S.L., y Roca Llisa Village Development, S.L., contra el Govern en materia de responsabilidad patrimonial.