El Govern participa en el Comité de Seguimiento de Interreg en Bruselas para aprobar proyectos de transición verde

Comité de Seguimiento del programa Interreg Next Med - CAIB

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern participa en la reunión del Comité de Seguimiento del programa Interreg Next Med que tiene lugar esta semana en Bruselas y la que se aprobarán proyectos de transición verde.

Al encuentro ha asistido la directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa, Bárbara Barceló, junto con representantes de los 15 países que forman parte del programa.

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en una nota de prensa, la reunión supone una cita relevante en el despliegue del programa, puesto que uno de los puntos principales del orden del día es la aprobación de los proyectos presentados en el marco de la segunda convocatoria de propuestas, centrada en la transición verde.

En este sentido, la convocatoria ha registrado un interés récord en la región mediterránea, con un total de 841 propuestas presentadas para optar a un presupuesto disponible de aproximadamente 83 millones de euros.

Los proyectos plantados abordan retos compartidos clave para el Mediterráneo, como la adaptación al cambio climático, la eficiencia energética, el impulso de la economía circular, la gestión sostenible del agua, la resiliencia ante desastres, la descarbonización de las pequeñas y medianas empresas y la promoción de la innovación verde.

Durante el encuentro, los miembros del Comité de Seguimiento también han acordado las prioridades para el lanzamiento de una tercera convocatoria de propuestas, así como las líneas estratégicas del futuro periodo de programación 2028-2034.