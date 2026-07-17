El Govern pide precaución ante las altas temperaturas esperadas para la final del Mundial y el eclipse solar

Archivo - Dos hombres caminan sin camiseta en la ciudad, a 15 de julio de 2023, en Palma, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha pedido precaución a la ciudadanía ante las altas temperaturas que se esperan tanto para la final del Mundial de fútbol, que este domingo disputarán España y Argentina, como para el eclipse solar total previsto para el 12 de agosto.

Respecto al primer evento, la vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico, Antònia Maria Estarellas, ha expresado su apoyo a la Selección española y ha deseado que "gane quien gane el momento de felicidad sea celebrado de manera adecuada".

"Y con el calor que hace, con todas las prevenciones", ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

Cuestionada acerca de las medidas de seguridad previstas para el día del eclipse solar total, ha puesto el foco en la necesidad de ser precavidos ante las altas temperaturas y el riesgo de incendios.

En ese sentido, ha vuelto a hacer un llamamiento para evitar los "desplazamientos innecesarios" para evitar una "posible congestión" de gente en espacios y momentos determinados.

"El eclipse se puede ver en muchísimos puntos de Baleares, es uno de los lugares privilegiados del mundo para verlo", ha recordado la también consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.