El Govern planterá medidas para paliar efectos del conflicto en Oriente Medio que complementen las del Gobierno

Archivo - El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, durante su comparecencia en el Parlament. - PARLAMENT - Archivo

PALMA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern se reunirá a partir de la semana que viene con agentes sociales y económicos para analizar las posibles consecuencias del conflicto en Oriente Medio e impulsar medidas que "complementarán" las que apruebe el Gobierno de España.

Así lo ha dicho la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

Según ha apuntado, el objetivo de la Dirección General de Economía es analizar qué efectos tendría en Baleares la subida de precios y proponer una línea de medidas que "tienen que ir alineadas" con las que se planteen a nivel nacional.

En concreto, los consellers de Economía, Hacienda e Innovación y de Empresa, Autónomos y Energía, Antoni Costa y Alejandro Sáenz de San Pedro, respectivamente, han convocado para el lunes una reunión de la Mesa del Diálogo Social.