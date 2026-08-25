El Govern pone en marcha la historia clínica electrónica compartida en las residencias de Eivissa - CAIB

EIVISSA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha puesto en marcha el nuevo sistema de historia clínica electrónica compartida para los usuarios de las residencias públicas y privadas de Eivissa.

La consellera de Salud, Manuela García, ha presentado la iniciativa este martes en la Residencia y Centro de Día Can Blai de Santa Eulària, ha informado la Conselleria en un comunicado.

Este centro depende de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal y es una de las seis residencias que dispondrán de este nuevo sistema en Eivissa.

Durante la visita, la consellera ha podido comprobar cómo la información clínica de las personas residentes en Can Blai ya es accesible tanto para el personal del Servicio de Salud como para el de los centros que deben tratar a la persona dependiente.

En Eivssa actualmente ya están interoperando tres residencias: Can Blai (con 79 usuarios), la Residencia Sa Serra, en Sant Antoni (82), y la Residencia y Centro de Día Can Raspalls, en Sant Jordi (58 usuarios), y se irán incorporando el resto de los centros para personas dependientes.

De este modo podrán obtener una visión única, actualizada y visible en tiempo real de la evolución sanitaria y social del usuario, lo que facilitará su cuidado y la toma de decisiones.

Con este avance, el personal sanitario que trabaja en centros residenciales para personas dependientes puede tener acceso a las historias clínicas electrónicas del IBSalut y, al mismo tiempo, a todos los datos que se incluyen.

Para lograrlo ha sido necesario integrar los sistemas de información clínica de ambos ámbitos. De este modo, ha quedado unificado el sistema, lo que permite incorporar y transmitir datos de los pacientes de las residencias con NEXA, sistema de información corporativo y plataforma de interoperabilidad.

En este sentido, la interoperabilidad de la información clínica de los residentes en centros de la red pública de atención a la dependencia se está logrando por medio de desarrollos en el 'software' de cada centro residencial para que permitan integrarse con NEXA y por medio de un sistema para intercambiar la información administrativa y asistencial.

Asimismo, se está integrando la base de datos poblacional Civitas para mantener actualizados los datos administrativos de los usuarios de residencias.

La información clínica alojada en cada 'software' de las residencias que quedará integrada en la plataforma NEXA será la identificación del paciente; los informes clínicos, con datos sobre el ingreso en la residencia, derivación en un hospital y el informe evolutivo trimestral, entre otros. También, síndromes geriátricos como caídas, incontinencia, disfagia.

Este proyecto, denominado IoREs, es un paso importante en la estrategia del Govern para transformar el modelo de atención social y sanitario como una atención integrada, una respuesta única que combine ambos cuidados. Agilizando la coordinación sociosanitaria se promueve una atención más eficaz y más directa, según las necesidades de cada usuario y teniendo en cuenta las nuevas demandas asistenciales, especialmente el envejecimiento de la población y el aumento de los casos de enfermedades crónicas.

IoREs tiene un presupuesto de 1.573.579 euros y está financiado con fondos del Programa de Sostenibilidad, Mejora de la Eficiencia y Acceso Equitativo al Sistema Nacional de Salud. Es una de las actuaciones incluidas en el Plan Estratégico de Transformación e Innovación en Salud Digital 2025-2029, impulsado por el Servicio de Salud, que tiene como objetivo, entre otros, garantizar una información sanitaria interconectada y accesible con un sistema de datos interoperable y digitalizado que posibilite hacer diagnósticos más rápidos y precisos.