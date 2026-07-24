El Govern pone en marcha la plataforma para consultar la ocupación de las playas y prever la afluencia

El Govern pone en marcha una plataforma para consultar la ocupación de las playas y prever la afluencia. - CAIB

PALMA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha puesto en marcha el Gemelo Digital de Turismo, una plataforma que permite consultar en tiempo real la ocupación de las playas de Baleares y prever la afluencia durante los próximos siete días con el objetivo de mejorar la gestión del litoral.

Según ha informado este viernes la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, la herramienta, que se encuentra en fase de pruebas y estará disponible desde este viernes, integra información de distintas fuentes para ofrecer datos a residentes, visitantes y a las administraciones públicas.

Una de sus principales funcionalidades es la posibilidad de consultar, a través de una plataforma web, el estado de ocupación de las playas de Baleares. Esta información es facilitada directamente por los equipos de socorrismo, que actualizan varias veces al día el nivel de afluencia observado en cada arenal.

Además de mostrar la ocupación en tiempo real, estima la afluencia prevista para los próximos siete días mediante la combinación de datos históricos, información aportada por los servicios de socorrismo y las condiciones ambientales y meteorológicas.

De esta forma, se puede conocer la situación de las playas antes de desplazarse y decidir qué espacio visitar, favoreciendo una distribución más equilibrada de los usuarios por el territorio.

Asimismo, la herramienta facilita a las administraciones la planificación de los servicios públicos y contribuye a mejorar la movilidad, seguridad, conservación del litoral y la gestión de los recursos turísticos mediante el uso de datos.

RECOMENDACIONES DE PLAYAS ALTERNATIVAS

Así, cuando una playa presente o tenga prevista una elevada ocupación, la plataforma ofrecerá recomendaciones de otros arenales con características similares y menor afluencia.

Estas recomendaciones tendrán en cuenta tanto la ubicación como las características de cada playa, con el objetivo de facilitar a los usuarios el descubrimiento de otros espacios menos concurridos que respondan a sus preferencias.

La plataforma también incorpora un comparador de playas que permite consultar y contrastar sus principales características, servicios y condiciones para facilitar la elección del destino que mejor se adapte a las necesidades de cada persona y poner en valor la diversidad del litoral balear.

NUEVAS FUNCIONALIDADES

La Conselleria prevé incorporar progresivamente nuevas prestaciones, entre ellas una previsión de la afluencia diferenciada por franjas horarias --mañana, mediodía y tarde--, en lugar de la estimación diaria que ofrece actualmente.

También está prevista la integración de información sobre las opciones de transporte público disponibles en las proximidades de las playas para facilitar la planificación de los desplazamientos y fomentar alternativas de movilidad más sostenibles.

El proyecto continuará incorporando nuevas fuentes de información y casos de uso con el objetivo de consolidarse como una infraestructura tecnológica común al servicio de la gestión turística, territorial y medioambiental de Baleares.