El Govern pone en marcha el primer Estudio de Opinión de Baleares

Página web del Estudio de Opinión de Baleares - CAIB

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha iniciado el trabajo de campo del primer Estudio de Opinión de Baleares (EOIB), que tratará la percepción de los efectos económicos que está teniendo el conflicto en Oriente Medio sobre el día a día de los ciudadanos.

El EOIB es un proyecto estratégico del Govern, gestionado por la Dirección General de Economía y Estadística, que en este primer cuestionario abordará el impacto de este conflicto.

En general, el objetivo es analizar la respuesta de los ciudadanos residentes, mayores de 18 años, ante determinados temas coyunturales que suscitan interés o que preocupan a la sociedad, según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en una nota de prensa.

Asimismo, se analiza en términos de sexo, franja de edad y zona geográfica, y se dispone de información sobre el poder adquisitivo y el estado laboral.

El proyecto, que se financia con un millón de euros provenientes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), prorrogable hasta 2028, divide en cuatro las zonas de encuestación: Palma, Part Forana, Menorca y Pitiusas.