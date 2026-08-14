El Govern pone en marcha una web con información en tiempo real sobre el estado de los cargadores de coches eléctricos - CAIB

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través del Instituto Balear de la Energía (IBE), ha puesto en marcha melib.es, una web específica de la red pública de recarga de vehículos eléctricos Melib con información en tiempo real sobre el estado de los cargadores.

El nuevo espacio ordena y reúne en una sola dirección la información que hasta ahora podía consultarse en la web del IBE, con el objetivo de facilitar el acceso a la red e impulsar el uso de esta.

Según ha señalado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en una nota de prensa, el portal permite consultar el estado de los puntos de recarga y la disponibilidad por islas.

También incorpora un cuadro interactivo que permite que los usuarios puedan consultar de manera visual los datos de funcionamiento de la red.

La directora del IBE, Marta Pons, ha explicado que el objetivo de la web es impulsar el uso de la red pública de recarga y aportar transparencia sobre el funcionamiento de los cargadores.

Además de los datos de la red, melib.es ofrece información práctica sobre la aplicación Melib, que permite a los usuarios localizar puntos de recarga, comprobar su disponibilidad, iniciar las sesiones de carga y efectuar los pagos desde el móvil.

La web incluye también un apartado de preguntas frecuentes, información para vincular la tarjeta TIB o solicitar el llavero Melib, y los canales de contacto para comunicar incidencias o resolver dudas.

El espacio se completa con información dirigida a los operadores privados interesados en integrar sus puntos de recarga en la plataforma Melib.

La web propia complementa los canales que ya tenía el IBE y concentra la información de la red, mientras que la aplicación continúa siendo la herramienta para gestionar las recargas.