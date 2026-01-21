El Govern pone en valor la celebración en Magaluf de la décima edición de Conecta

El Govern destaca la celebración de la décima edición de Conecta en Magaluf - CAIB

PALMA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha destacado la celebración de la décima edición de Conecta en Magaluf, subrayando que apoyar esta iniciativa es una decisión estratégica que "une los tres ejes fundamentales" sobre los que se asienta su acción de gobierno.

Así lo ha dicho el conseller este miércoles en la presentación de Conecta10, en el marco de Fitur Screen, en el que han participado también la vicepresidenta del Consell de Mallorca, Antònia Roca, y el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual.

Desde la Conselleria que dirige Bauzà han resaltad que el archipiélago ha sido un elemento fundamental en la presentación de una nueva edición del Conecta, un mercado de carácter internacional y dedicado al impulso industrial de la creación audiovisual.

Este año, del 25 al 28 de mayo, este evento concentrará en Calvià tanto un amplio abanico de actividades especializadas como la participación de más de 300 profesionales del sector, incluidos múltiples agentes de primer nivel mundial dentro de esta disciplina.

La organización del Conecta Magaluf-Mallorca, que este año contará con la participación del Govern, ha dado a conocer este miércolesalgunos de los detalles de su décima edición, junto a una representación institucional de las Islas.

Asimismo, la directora gerente del Instituto de Industrias Culturales de Baleares (ICIB), Diana de la Cuadra, ha puesto en valor que Conecta potencia las sinergias entre la industria balear y la actividad internacional.

"Se rompe la barrera simbólica del mar Mediterráneo, que por un lado forma parte de nuestra identidad, pero por otro nos ha mantenido en la periferia del sector audiovisual español", ha expuesto.

Por otro lado, también en Fitur Screen, la presencia autonómica ha sido destacad en el Programa Experiencias, una iniciativa liderada por la Spain Film Commission que, financiada por el Ministerio de Industria y Turismo, ha contado con la colaboración de la Illes Balears Film Commission para impulsar la conexión entre el patrimonio cinematográfico del país y las alternativas para un turismo más sostenible e innovador.

En este sentido, ha sido la película 'Lucía y el sexo', dirigida por Julio Medem y estrenada hace ahora 25 años, la obra que ha situado a la isla de Formentera en el epicentro de esta iniciativa.

Este mismo jueves, a las 13.00 horas, tendrá lugar la presentación del conjunto nacional del Programa Experiencias. También permanecerá abierto un espacio dedicado a la promoción de la citada propuesta y se celebrará una mesa redonda en torno a las experiencias de turismo sostenible.