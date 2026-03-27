El Govern, preocupado por el impacto de la guerra: "Si sigue el conflicto, abril será peor y mayo peor todavía"

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha trasladado este viernes su preocupación por el impacto que en la economía de Baleares pueda tener el conflicto en Oriente Medio, que ya se está dejando sentir en forma de subidas de precios

"Se ha producido una brutal subida de precios en un periodo muy corto. Si esta subida se mantiene e impacta sobre la inflación el impacto sobre las familias de Baleares será significativo. En marzo ya se ha visto el impacto y no hay duda de que si sigue, abril será peor, y mayo peor todavía", ha afirmado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern.

En este contexto, la presidenta del Govern, Marga Prohens, tiene previsto presentar esta tarde a agentes económicos y sectores afectados el decreto anticrisis que el Ejecutivo aprobará en Consell de Govern extraordinario la semana que viene, antes de los días festivos.

Costa no ha adelantado los pormenores del decreto, aunque ha confirmado que contendrá rebajas fiscales, ayudas directas y medidas de flexibilización y revisión de precios de contratos.